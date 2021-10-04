Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

C.D. isimli 13 yaşındaki yabacı uyruklu kız çocuğu, site içinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken, pencereden kaldırıma düştü. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. 13 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.