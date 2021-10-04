Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Sinop'ta sel felaketinin ardından köprü böyle yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop'ta 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin’de çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde sel sularına kapılıyor.
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