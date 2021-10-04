İstanbul Maltepe'de yaşayan emekli radyoloji uzmanı, oturduğu apartmanın bahçesinde "Stay" isimli 2 yaşındaki golden cinsi köpeğe bakıyordu.

Yanına indi, agresif davrandığı gerekçesiyle kulübesinden çıkardığı köpeğinin yüzüne bir anda yumruk attı.

Köpeğin sahibi gözaltına alındı

Çevredeki bir kişi tarafından görüntülenen o anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine harekete geçen polis, köpeğin sahibini gözaltına aldı.

Köpek özel bir hayvan otelinde korumaya alındı

Emniyetteki ifadesinde, "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dedi.

Zanlıya, 1500 TL para cezası verildi, köpek ise, geçici olarak özel bir hayvan otelinde korumaya alındı.