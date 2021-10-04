Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kendi köpeğine yumruk atan zanlıya 1500 lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da emekli bir radyoloji uzmanı, kendi köpeğine şiddet uyguladı. Yakalanan köpeğin sahibine 1500 lira para cezası kesilirken, köpek de geçici olarak özel bir hayvan otelinde korumaya alındı.
İstanbul Maltepe'de yaşayan emekli radyoloji uzmanı, oturduğu apartmanın bahçesinde "Stay" isimli 2 yaşındaki golden cinsi köpeğe bakıyordu.
Yanına indi, agresif davrandığı gerekçesiyle kulübesinden çıkardığı köpeğinin yüzüne bir anda yumruk attı.
Köpeğin sahibi gözaltına alındı
Çevredeki bir kişi tarafından görüntülenen o anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Tepkiler üzerine harekete geçen polis, köpeğin sahibini gözaltına aldı.
Köpek özel bir hayvan otelinde korumaya alındı
Emniyetteki ifadesinde, "Köpeğe bir anlık sinirle, istem dışı vurdum" dedi.
Zanlıya, 1500 TL para cezası verildi, köpek ise, geçici olarak özel bir hayvan otelinde korumaya alındı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet İstanbul Sosyal Medya
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