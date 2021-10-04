Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da su borusu patladı, yol göle döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ’ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı.
Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması sonucu patlaması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.
Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.
[Fotoğraf: İHA]
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.
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