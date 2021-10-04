Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması sonucu patlaması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.

Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı.

[Fotoğraf: İHA]

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi.