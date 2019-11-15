Türkiye
Malatya'da 61 ton sahte içki ele geçirildi15 Kasım 2019 Cuma 08:52 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 09:07
Malatya'da son dönemlerin en büyük sahte içki operasyonu düzenlendi. 61 ton kaçak içki ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sahte içki yapıldığı ihbarını alan ekipler eş zamanlı harekete geçti.
Uzun süre istihbarat çalışması yürüten Jandarma zanlıları takibe aldı. Adresleri bir bir belirledi.
110 personelin katılımıyla Yeşilyurt ilçesinde 9 adrese baskın düzenlendi. Aramalarda 6 tonu hazır hale getirilmiş, 55 tonu bidonlar içerisinde mayalanmaya hazır 61 ton sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte içkilerin Türkiye'nin farklı bölgelerine pazarlanmak üzere hazırlandığı tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: sahte içki alkol yapımı