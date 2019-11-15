Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı KPSS'de, FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığını tespit etti.

Başsavcılık kararının ardından, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ mensubu için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 29 ilde başlatılan operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilmiş şüphelilerden 45'i yakalandı.

Başsavcılık, diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

