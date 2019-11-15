Türkiye
29 ilde FETÖ operasyonu: 121 gözaltı kararı15 Kasım 2019 Cuma 08:28 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 08:44
Ankara merkezli 29 ilde, 121 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı KPSS'de, FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığını tespit etti.
Başsavcılık kararının ardından, 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ mensubu için gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 29 ilde başlatılan operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilmiş şüphelilerden 45'i yakalandı.
Başsavcılık, diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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