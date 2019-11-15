Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün yağış alan yerlerde pazar gününden itibaren doğu bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber