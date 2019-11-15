Türkiye
İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı15 Kasım 2019 Cuma 07:01 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 09:41
İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Emre Sancaktutar yönetimindeki İETT'ye ait ve içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, O-3 kara yolu Vatan Caddesi Kavşağı mevkisinde Mesut Güneş'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada Güneş ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası İETT otobüsü