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İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı15 Kasım 2019 Cuma 06:46 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 06:48
İstanbul Esenyurt'ta park halindeyken yanmaya başlayan halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul esenyurt yangın halk otobüsü