Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan, daha sonra iki otomobille geri gelen şüpheliler, husumetli oldukları 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA