Türkiye

İtfaiyenin yolunu kapatan aracı mahalleli el birliğiyle kaldırdı

15 Kasım 2019 Cuma 04:08 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 05:18

İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler'deki başka bir yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu ise mahalle sakinleri açtı.