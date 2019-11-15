İtfaiyenin yolunu kapatan aracı mahalleli el birliğiyle kaldırdı15 Kasım 2019 Cuma 04:08 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 05:18
İstanbul Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler'deki başka bir yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu ise mahalle sakinleri açtı.
Bahçelievler'de bir binanın çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına gitmeye çalışan itfaiye ekipleri, park edilmiş bir araç yüzünden ilerleyemedi.
Araç, mahalleliler tarafından el birliğiyle kaldırılarak kenara çekildi.
Yolun açılmasıyla sokaktan geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında da yangın çıktı.
Yangın nedeniyle apartman yoğun duman içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Merdiven yardımıyla pencerelere ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber, DHA, AA