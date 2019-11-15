Türkiye
Adana'da 2 şüpheli 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı15 Kasım 2019 Cuma 03:10 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 03:12
Adana'da "dur" ihtarına rağmen kaçan otomobildeki iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girerek kaçtı.
Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği araç, otoyolun Kasım Ener Bulvarı çıkışında önlem alan ekiplerce durduruldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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