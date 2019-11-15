Patlayıcı malzemelerde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltında15 Kasım 2019 Cuma 00:09 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 00:12
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.
M.Ş.Tosun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA