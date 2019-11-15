Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının çalışmaları sonucu Mutki kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemesinin bulunduğu tespit edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Kasım itibarıyla Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-109 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 14 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 300 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemeleri ile 500 gram plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA