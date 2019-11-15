Türkiye
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Milli Takımı kutladı15 Kasım 2019 Cuma 00:38 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 00:45
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Futbol Takımını kutladı.
[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Euro2020Yolunda" etiketi ile paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemelerinde, şampiyonaya katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum, EURO 2020 yolunda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA