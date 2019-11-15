Ahıska Türklerinin acı dolu günleri "Zulmün Adı Ahıska" konferansında anlatıldı15 Kasım 2019 Cuma 03:22 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 03:36
1944 yılında Sovyetler Birliği yönetimi tarafından zorla topraklarından çıkarıldılar. Ahıska Türklerinin acı dolu günleri, 75. yılında Ankara'da düzenlenen "Zulmün Adı Ahıska" konferansında anlatıldı.
75 yıl önce 14 Kasım günü evlerinden zorla çıkarıldılar, anayurtlarından gönderildiler. Bir gece yarısı hayvan vagonlarında topluca sürgün edildiler.
Ankara'da Yerli Düşünce Derneğince "Zulmün Adı Ahıska" konferansı düzenlendi.
Konferansta, Ahıska Türklerinin 1944 yılında Sovyet yönetimi tarafından sürgün edilişi anlatıldı.
Konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.
Topçu, Ahıskalı Türklerin yaşadığı zorlukları anlattı:
"9 ülkede dağınık bir vaziyette ve her ülkede de başka başka yerlerde. Böylesine tarif edilemez bir soykırım aslında. Unutulsun, asimile olsun, bitsin diye. Niye? Çünkü dediğim gibi adından vazgeçmiyor, dininden vazgeçmiyor dilinden vazgeçmiyor."
Programda büyük acının yıldönümünde sürgünde hayatını kaybedenler anıldı.
Kaynak: TRT Haber