75 yıl önce 14 Kasım günü evlerinden zorla çıkarıldılar, anayurtlarından gönderildiler. Bir gece yarısı hayvan vagonlarında topluca sürgün edildiler.

Ankara'da Yerli Düşünce Derneğince "Zulmün Adı Ahıska" konferansı düzenlendi.

Konferansta, Ahıska Türklerinin 1944 yılında Sovyet yönetimi tarafından sürgün edilişi anlatıldı.

Konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.

Topçu, Ahıskalı Türklerin yaşadığı zorlukları anlattı:

"9 ülkede dağınık bir vaziyette ve her ülkede de başka başka yerlerde. Böylesine tarif edilemez bir soykırım aslında. Unutulsun, asimile olsun, bitsin diye. Niye? Çünkü dediğim gibi adından vazgeçmiyor, dininden vazgeçmiyor dilinden vazgeçmiyor."

Programda büyük acının yıldönümünde sürgünde hayatını kaybedenler anıldı.

Kaynak: TRT Haber