Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 14 Kasım 1944'te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalıyı "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün etti.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’nın savaş bölgesinden Türkiye’ye getirilip Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen 72 Ahıskalı aile, huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürüyor.

Sürgün yıllarında çok acı çektiklerini anlatan Ahıska Türkleri, kendilerine kucak açan Türkiye'ye ve Ahlat halkına teşekkür ettiklerini söyledi.

"Hayvan taşınan trenlerle bizi sürgün ettiler"

1944 yılındaki sürgünde 4,5 yaşında olduğunu belirten 79 yaşındaki Ahıska Türkü Muhammed İlyas, çok acı çektiklerini söyledi.

"Biz Ahıskalıları bir gece demir vagonlara bindirdiler, hayvan taşıyan trenlerle bindirdiler. Bir vagonun içinde 6 aile, onun içinde kız var, gelin var, yaşlısı var. Bunları hayvan yükler gibi trenlere yükleyip gönderdiler. Bizi soğuk memleketlere götürdüler. Semerkand’a götürdüler 2 gece orada vagonlarda yattık soğukta."

"Çok iyi bir millet"

Hiçbir memleketin onlara sahip çıkmadığını belirten İlyas, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah hayırlı ömür versin. Bizim Ahıskalı milletvekillerimiz bizi bütün dünyaya anlattılar. Bize sahip çıktı Türkiye. Bir meyve ağacını bir yere ekip oradan çıkarıp 12 yere ekersen, o meyve ağacı sana meyve verir mi? Bana 'Neden öyle diyorsun?' diyorlar. Dedim ki vatanımın yokluğundan 12 yere göçtüm. Türkiye’ye gelişim 13’üncü yerdir. Allah’a şükür 72 aileyi getirdiler, ev verdiler, her şeyimiz var. Allah razı olsun yerli halktan. Çok iyi bir millet."

91 yaşındaki Hanzede Kirman ise, "Biz küçükyük, 12 yaşındaydım ben. Benden küçük kardeşlerim vardı. Babam yoktu, kimsemiz yoktu. Sürgün ettiler bir adam baktı bize. Babamı götürdüler askere, ayağını kestiler orada teslim oldu babam. Annem baktı bize 3-4 çocuğa. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi getirdi" dedi.

Haber: Özkan Olcay