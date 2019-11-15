Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Yarın akşam itibarıyla bu siteye ulaşabilecek veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

Mesleki çalışma programı

MEB, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırladı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi.

Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, opera, halk oyunları, resim ve heykel sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek.

Programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 Kasım'da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek. Aynı gün öğretmenler, eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline kadar geçen sürede yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek.

Ayrıca, öğretmenler, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunacak.

Çalışma takvimi

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Kaynak: AA