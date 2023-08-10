Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
TRT Haber yayınına konuk olan Malatya Valisi Hulusi Şahin, metruk bir binanın yıkıldığını ve birkaç yaralı ihbarı olduğunu söyledi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-10
Saat:20:48:00 TSİ
Enlem:38.307 N
Boylam:38.204 E
Derinlik:7 km
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