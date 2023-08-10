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Türkiye
TRT Haber 10.08.2023 20:51

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

TRT Haber yayınına konuk olan Malatya Valisi Hulusi Şahin, metruk bir binanın yıkıldığını ve birkaç yaralı ihbarı olduğunu söyledi.


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