Kiralık arabayla drift yapıp makas atan sürücüye 32 bin lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Temmuz'da 1. Cebeci Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yapıp makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, kiralık aracı kullandığı belirlenen sürücü Yusuf T. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "drift yapmak" ve "sürücü belgesiz araç kullanmak" maddeleri uyarınca 32 bin 596 lira idari para cezası verildi.

Söz konusu aracın sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesinden 8 bin 190 lira para cezası uygulandı.

Sürücü Yusuf T. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Motosiklet sürücüsüne 9 bin 934 lira ceza uygulandı

Başakşehir Ahmet Yesevi Caddesi'nde 8 Ağustos'ta bir kişinin lastiği patlamış motosiklet ile kara yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğunun belirlenmesi üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Çalışmada kimliği tespit edilen sürücü M.T. yakalandı.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 9 bin 934 lira idari para cezası verildi.