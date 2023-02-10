Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 08:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 07.50'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının, 10.45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Acil çağrı merkezlerine şimdiye kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İl genelinde taramalar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-02-10
Saat:07:50:23 TSİ
Enlem:38.235 N
Boylam:38.141 E
Derinlik:10.45 km
Detay:https://t.co/vOpodhn2Ea@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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