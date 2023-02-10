Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Binanın 2’nci katında bulunan Gümüştoki, 6 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler ona su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürdü.

Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile genç kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin 'dışarısı daha soğuk' dediği görüldü.