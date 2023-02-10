Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, yarı göçük olan binada 6, diğer binada da bir kişinin enkaz altında olduğunu tespit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sına çok sayıda kurtarma ekibinin bulunduğu bölgede, yığınların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Enkazdaki 8 kişi daha çıkarılmaya çalışılıyor

Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında da görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.

Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.

Enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]