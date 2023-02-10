Hatay'da zamanla yarış: Temas sağlanan depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürüyor
Hatay Antakya'da arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, 600 Evler Sitesi ve Arzu Apartmanı'nda temas kurulan depremzedeleri enkazdan çıkarmaya çalışıyor.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, yarı göçük olan binada 6, diğer binada da bir kişinin enkaz altında olduğunu tespit etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sına çok sayıda kurtarma ekibinin bulunduğu bölgede, yığınların altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.
Enkazdaki 8 kişi daha çıkarılmaya çalışılıyor
Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı enkazında da görev yapan ekipler, yığınların altında ses tespit etti.
Apartmanın birinci katında karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürütüyor.
Enkaz altında kalanların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
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