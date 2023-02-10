Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu 107 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

[Fotoğraf: AA]

​​​​​​​Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.

210 depremzede daha getirildi

Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, askeri personel tarafından karşılandı.

Depremzedeler, buradan araçlarla götürüldü.

[Fotoğraf: AA]