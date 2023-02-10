Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
317 depremzede TSK’nın kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi
[Fotograf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 317 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.
Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu 107 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.
[Fotoğraf: AA]
Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.
210 depremzede daha getirildi
Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, askeri personel tarafından karşılandı.
Depremzedeler, buradan araçlarla götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Deprem İstanbul Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetleri
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