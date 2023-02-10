"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin

ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.

Adıyaman'da mucizevi kurtarma

Esenler Belediyesi arama kurtarma ekibi ESKAT da depremin 90. saatinde 1 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çiğdem 2 Apartmanı'nın enkazında yapılan kurtarma çalışmalarında 45 yaşındaki Canan Geçeci'nin sesi duyuldu.

Sesin tespitinden sonra 4 çocuğun canlı olarak kurtarıldığı bina enkazındaki çalışmalarını sürdüren ESKAT ekipleri, depremin 90. saatinde Canan Geçeci'yi kurtarmayı başardı.

Geçeci, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.