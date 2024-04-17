Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.04.2024 00:19

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER
Deprem Malatya
Sıradaki Haber
Ordu’da 3 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
İsrail ordusu, bir Hizbullah sorumlusunu öldürdüğünü ileri sürdü
00:52
İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü
00:29
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi
00:27
Elektrikli battaniyeden çıkan yangın yatak odasını küle çevirdi
00:17
Fas: Kuraklık sebebiyle ekilebilir tarım alanımızın yüzde 20'sini kaybedeceğiz
00:13
Dünya Bankasından Türkiye için hazırlanan "Ülke İşbirliği Çerçevesi"ne ilişkin açıklama
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ