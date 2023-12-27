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Türkiye
TRT Haber 27.12.2023 11:03

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ekiplerin bölgede saha taramaları sürüyor.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 

"Ekiplerin saha taramaları sürüyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlardaki ekiplerin saha taramaları için bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

 

Malatya Valisi: Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise sosyal medya hesabından, meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramaları için yönlendirildiğini belirterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını anlatarak, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor" dedi.

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Ali Yerlikaya Deprem Malatya
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