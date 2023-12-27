Duman 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.12.2023 10:45

İstanbul'da galerici cinayetinde 4 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece'de oto galeri işleten bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da galerici cinayetinde 4 zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da Söğütlüçeşme Mahallesi'nde Sertaç Çelikçi'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.

Çelikçi'nin aracından indiği sırada yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu bir kişi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, olayın ardından yaya olarak ara sokaklara kaçan şüphelinin, kendisini bekleyen başka bir kişinin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Çalışmaların devamında, Çelikçi'nin kardeşiyle işlettiği oto galeriye olaydan bir hafta önce gelen bazı kişilerin, "sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri bilgisine ulaşıldı.

Polis, kimliği belirlenen 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 uzun namlulu silah ile 61 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin ara sokakta yürümesi ve motosikletle olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

ETİKETLER
İstanbul Cinayet
Sıradaki Haber
Edirne'de 353 araç motoru ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Türkiye'de iki yılda 2,6 milyonun üzerinde SMA taraması yapıldı
11:35
Azerbaycan ve Ermenistan 2023'ü barış arayışlarıyla geçirdi
11:33
Kayseri'de üretilen mobilyalar 180 ülkeye ihraç ediliyor
11:33
Ordu'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 3 tutuklama
11:31
Yapay zeka 'Gospel' Gazze'deki sivil ölümlerini daha da artırıyor
11:35
DASK'tan güçlendirilen hasarlı binalara yönelik açıklama
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
Atatürk'ün 104 yıl önce Ankara'ya gelişinde yaşananlar şifreli telgrafta ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ