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Türkiye
AA 27.12.2023 10:42

Edirne'de 353 araç motoru ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 353 araç motoru ve 319 yedek parça ele geçirildi.

Edirne'de 353 araç motoru ele geçirildi

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda farklı marka ve modellerdeki araçlara ait 353 araç motoru ile 319 araç yedek parçası ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Edirne Kaçakçılık
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