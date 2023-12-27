Edirne'de 353 araç motoru ele geçirildi

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda farklı marka ve modellerdeki araçlara ait 353 araç motoru ile 319 araç yedek parçası ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.