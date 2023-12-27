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Türkiye
AA 27.12.2023 10:59

Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Edremit'te aranan 18 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Polis ekipleri, mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

28 ekip, 4 Çevik Kuvvet timi ile 55 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 201 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1823 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 18 zanlı gözaltına alındı.

Uygulamada, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 16 adet kartuş ve 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, 37 umuma açık iş yeri ile 93 araç denetlendi. 17 araç sürücüsüne toplam 93 bin 106 lira para cezası kesildi, 4 araçta trafikten menedildi.
 

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