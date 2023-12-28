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Türkiye
AA 28.12.2023 10:13

Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara eğitim desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Teknopark Konteyner Kent'te kalan çocuklara Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından eğitim desteği veriliyor.

Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara eğitim desteği
[Fotograf: AA]

Teknopark Konteyner Kent'te yaşayan 7-14 yaş arası çocuklar, TEGV'nin düzenlediği eğitim etkinliklerinden yararlanıyor.

Çocuklara, gönüllüler tarafından okuma, bilişim, sanat, sağlık, matematik, fen ve İngilizce gibi çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.

Teknopark Konteyner Kent Öğrenim Birimi Yöneticisi Tuğba Altun Taflan, TEGV'de ilk ve ortaokul öğrencilerine gönüllülerin desteğiyle okula yardımcı etkinlikler yaptıklarını söyledi. 

Konteyner Kent'te 4 etkinlik odalarının olduğunu ifade eden Taflan, okuma odasında, yaratıcı okuma, oyunla okuma ve drama gibi etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara eğitim desteği

Etkinlik odasındaysa eğlenirken öğrenme, hijyen, sağlıklı yaşam, ağız ve diş bakımı ve değerler eğitimi verdiklerini kaydeden Taflan, "Tasarım beceri atölyesinde robotik kodlama, 3D yazıcı eğitimi veriyoruz. Düşler atölyesinde çocukların tamamen hayal gücünü kullanarak kendilerini ifade edebilmeleri, motor becerilerini geliştirebilmeleri ve sanat yönlerini geliştirebilmeleri için etkinlik yapıyoruz" diye konuştu.

Yaratıcı okuma eğitimi veren Rabia Kocayiğit de 5 aydır eğitim verdiklerini, birlikte hikayeleri canlandırıp, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Kocayiğit, deprem yaşamış bir şehirde gönüllü olmak ve çocuklarla güzel zaman geçirmenin hem kendileri için hem de çocuklar için bir tür şifa kaynağı olduğunu kaydetti.

İngilizce eğitimi verdiğini belirten Ayşe Can da "Oyunlar ve etkinliklerle İngilizce eğitimine güzel bir şekilde motive olmalarını sağlıyoruz. Gönüllü eğitmen sayısı arttıkça, daha fazla çocuğa eğitim ulaştırabiliriz" dedi.

Mehmet Şükrü Banuk da matematik ve fen derslerinde eğitimler verdiğini ve çocukların okullarındaki derslerine destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

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