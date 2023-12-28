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Türkiye
İHA 28.12.2023 09:45

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona çarptı: 6 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona çarptı: 6 yaralı

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi 2. Bulvar'da saat 23.30 sıralarında, Hüseyin Çakır idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Çakır ile aynı araçta bulunan Emir Can, İlkay Cem İzgi, Onur Kaya, Burak Fidan ve Aşkın Çakır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun Trafik Kazası
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