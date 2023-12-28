İstanbul'da hafriyat kamyonundaki beton yola saçıldı: Araçlar zarar gördü

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı.

Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halinde bulunan otomobilin üzerine döküldü.

Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.