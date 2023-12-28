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Türkiye
AA 28.12.2023 09:20

İstanbul'da hafriyat kamyonundaki beton yola saçıldı: Araçlar zarar gördü

Pendik'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsüne ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförü durmadan olay yerinden kaçtı.

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı.

Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halinde bulunan otomobilin üzerine döküldü.

Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

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