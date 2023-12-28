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Türkiye
AA 28.12.2023 08:34

İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 56 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 54 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

Karaburun açıklarında ayrıca Sasko Ağa Limanı Koyu'nda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karada bulunan 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dikili açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
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