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Türkiye
TRT Haber-AA 28.12.2023 07:55

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Kazanın yoğun sis nedeniyle olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yolun 2 şeridi ulaşıma açıldı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kazada 10 ölü, 61 yaralı

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların 10 farklı hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

 

 

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazayla ilgili savcılar görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

 

 

Uraloğlu kaza sonrası alınan tedbirleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kaza nedeniyle programını erteledi

Uraloğlu, sürücülerden de yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

6 sürücü gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, kazaya karışan 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın sürücüsü hakkında gözaltı kararı verildi.

Sürücülerden 6'sı gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bir yaralı sürücü hakkında ise tedavisinin ardından gözaltı işlemi yapılacak.

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