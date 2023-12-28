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Türkiye
TRT Haber 28.12.2023 08:12

"Narkogüç" operasyonlarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 418 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Narkogüç-41” operasyonlarında; 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. 418 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

"Narkogüç" operasyonlarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 418 zehir taciri yakalandı

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkogüç-41" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlara 354 ekip, 1225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpek katıldı.

41 ilde eş zamanlı operasyon

Eş zamanlı operasyon, Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirildi.

1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonlarda 418 zehir taciri yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin Bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

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