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Türkiye
AA 28.12.2023 10:12

Ulusal Vefa Programı'yla 127 bin 720 yaşlı ve engelliye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Vefa Programı ile bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladı.

Ulusal Vefa Programı'yla 127 bin 720 yaşlı ve engelliye ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Ulusal Vefa Programını 7 bin 62 personelle sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Ulusal Vefa Programı ile bu yıl içerisinde 127 bin 720 yaşlı ve engelli vatandaşın evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağladı. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sadece bu yıl toplamda 1,6 milyar lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız"

Göktaş, Ulusal Vefa Programı kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahibi vatandaşlarda olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Programımız ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz."

Sosyal hizmet faaliyetlerini her bir vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizi ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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