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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

4 ilde Malatya merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Malatya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve firari olarak aranan şüphelilere yönelik, Malatya merkezli Sivas, Bursa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda öğretmen, polis ve özel sektör gibi çeşitli meslek gruplarından 7 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: malatya, fetö
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