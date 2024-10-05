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Türkiye
AA 05.10.2024 12:16

Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti

Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği, iş kazasında parmağı kopan iş arkadaşını şirkete ait otomobille hastaneye yetiştirmeye çalışırken hız sınırı ihlali yapan sürücüye kesilen 6 bin 439 liralık radar cezasını iptal etti.

Mahkeme, hastane yolunda kesilen radar cezasını iptal etti
[Arşiv]

Konyaaltı ilçesinde bulunan Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çalışan Süleyman K, mesai sırasında iş makinasına parmağını kaptırması sonucu yaralandı.

Bunun üzerine Süleyman K'yı hastaneye yetiştirmeye çalışan iş arkadaşının kullandığı şirket aracı yolda radara yakalandı. Şirket aracına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi tarafından hız sınırı yüzde 50'den fazla aşıldığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira trafik cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesi üzerine şirket avukatı aracılığıyla idari yaptırımın kaldırılması istemiyle Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde söz konusu hızın kasıtlı olarak yapılmadığı, çalışanın iş kazası geçirmesi sebebiyle yaralandığı ve acil hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı için hız sınırının ihlal edilmek zorunda kalındığı vurgulandı. İtiraz dilekçesine işçinin yaralandığını ortaya koyan hastane belgeleri de eklendi.

Mahkeme, 'geçiş üstünlüğü' kapsamında değerlendirdi

İtirazı değerlendiren hakimlik, çalışanın iş kazası geçiren Süleyman K'yı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı, geçiş üstünlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle idari yaptırımın kaldırılmasına karar verdi.

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