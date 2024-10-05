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Türkiye
AA 05.10.2024 09:07

Ankara'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 8 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ankara'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'da bir kişinin kendilerini "polis" ya da "savcı" olarak tanıtıp "Hakkınızda terör örgütü soruşturması var." diyerek vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin sürekli hat değiştirdiklerini ve sahte hat kullandıklarını belirledi.

Kendilerini "polis"ya da "savcı" olarak tanıttılar

Zanlıların mağdurları, "Operasyon yapılacak.", "Paralarınızın seri numarası alınacak.", "Hesabınızı FETÖ ele geçirdi.", "Adınıza hesaplar açıldı." ve "Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı." diyerek dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ankara'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Ankara, İstanbul, Mersin, Hatay, Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Öte yandan şüphelilerin, para çantalarını bir araçtan diğerine vererek dikkat dağıtmaya çalıştıkları belirlendi.

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