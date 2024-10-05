Bartın merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, Bartın, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı yakalanmıştı.

İnceleme sonucu şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri, isimlerinin hırsızlık, terör örgütü üyeliği gibi olaylara karıştığı, durumun düzeltilmesi için ellerindeki ziynet eşyaları ile nakit paraların kontrol edilmesi gerektiği bahanesiyle dolandırdıkları belirlenmişti.