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Türkiye
DHA 05.10.2024 06:35

Kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarpıp yan yattı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarpıp yan yattı
[Fotograf: DHA]

Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 6 araca çarptı.

Kaza sonrası yan yatan otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 6 araca çarpıp yan yattı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kazayı haber alan araç sahipleri ise hasar gören araçlarını inceledi.

Yan yatan otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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