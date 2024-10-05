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Türkiye
İHA 05.10.2024 09:23

Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sulhiye Mahallesi, kalp şeklindeki kuş bakışı görünümüyle dikkat çekiyor.

Köyün bu benzersiz yapısı, Google Earth üzerinden mahalle sakinleri tarafından keşfedildi. 258 nüfuslu Sulhiye Mahallesi Muhtarı Recai Demircan, köylerinin bu doğal güzelliğinin sonradan olmadığını söyledi.

Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor

Köyün drone ile çekilen görüntülerinde evler ve köy yollarının insan kalbi ve çevresindeki atar ve toplar damarlara benzemesi dikkat çekti. Recai Demircan, köylerinin 1893 yılında Osmanlı-Rus harbinden sonra Kafkas muhacirleri tarafından kurulduğunu belirtti.

Köy yollarının ve evlerin gökyüzünden bakıldığında kalp şeklinde görünmesinin bilinçli bir tercih olmadığını vurgulayan Demircan, “Bu tamamen doğal bir görüntü. Köyümüzün insanlarının sevecenliği ve iyi kalpliliği köyümüzün şekline yansımış” dedi.

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Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor
Doğanın kalbi işte bu köyde atıyor
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