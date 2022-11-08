Cumartesi gece saatlerinde Gülveren Mahallesi'nden geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler rastgele ateş açtı.

Magandaların silahından çıkan saçmalar, 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında bulunan balkonun panjuruna isabet etti. Panjuru delen saçmalar tavana çarptı.

O sırada balkonun yanındaki odada uyuyan yaşlı kadın ise büyük korku yaşadı.

Sabah saatlerinde balkonunu yıkamak isteyen ev sahibi Zöhre Yozgat gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Yozgat'ın ihbarı üzerine suç araştırma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulundu. Ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

"Her yer delik deşik olmuş"

Yaşadıklarını anlatan Zöhre Yozgat, "Yaşlı annem vardı evde, silah seslerini o duyuyor. Biz de evdeydik ama sesleri duymadık. Korkarak uyanmış. Sabah kalktığında bize silah sesi ile uyandığını söyledi. Ben, 'egzoz patlamasıdır' dedim. Balkonu yıkamak için girdiğimde o manzara ile karşılaştım. Her yer delik deşik olmuş. Bu silah sıkma olaylarında sık sık yaşıyoruz ve komşular olarak rahatsızız. Çocuğumuz, yaşlılarımız var; artık bıktık bunlardan" diyerek tepki gösterdi.