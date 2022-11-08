Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi B.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen B.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne PKK/YPG Terörle Mücadele Yunanistan
Son Haberler
- 11:38
- 11:40
- 11:34
- 11:30
- 11:31
Sıradaki Haber
Bursa’da 15 milyon boş makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz