Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da 15 milyon boş makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bursa'da bir tırda 15 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yabancı plakalı bir tırla yüklü miktarda makaron getirileceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 15 milyon boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Z.P. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Bursa Makaron Kaçakçılık
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