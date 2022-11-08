Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da konut vaadiyle dolandırıcılığa operasyon: 16 gözaltı kararı
[Fotograf: AA]
Ankara'da kooperatif kurarak, ev sahibi olma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kurdukları konut yapı kooperatifleri aracılığıyla kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: Ankara Dolandırıcılık
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