Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kurdukları konut yapı kooperatifleri aracılığıyla kooperatife üye olarak kayıt ettikleri mağdurlara yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri belirlenen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince devam ediliyor.