Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda görüş mesafesi azaldı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.
Etiketler: Bolu
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