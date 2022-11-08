Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 08:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
35 kişiden 14 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
[AA (Arşiv)]
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 18 şüphelinin 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Etiketler: Adana
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