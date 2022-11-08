Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 04:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çamaşır makinesinden çıkan yangın evi küle çevirdi
[Fotograf: DHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 93 yaşındaki Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı evde yangın çıktı.
Yaşlı kadını dışarıya çıkartan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile itfaiye erlerince yapılan incelemede, yangının çamaşır makinesine ait kabloların kısa devre yapmasından dolayı çıktığı belirlendi.
[Fotoğraf: DHA]
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